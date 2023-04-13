Более 130 жителей Коми выздоровели от коронавируса за минувшие сутки

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В Коми вырос показатель заболеваемости. Суточный прирост инфицированных составил 66 человек. Общее количество заболевших достигло отметки в 198 358 случаев заражения.

С медицинского учета за сутки были сняты 136 человек. Показатель выздоровления превысил 194 тысячи человек.

- За сутки выздоровели 136 пациентов, за все время 194 061 человек. В то же время шесть зараженных были госпитализированы в стационары, - говорится на сайте оперштаба России.

Жертвами COVID-19 стали 3 270 человек.

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