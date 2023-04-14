Весна, ау! Синоптики Коми представили прогноз погоды на 14 апреля

Фото: архив КП.

Синоптики Гидрометцентра по Республике Коми предоставили актуальный прогноз погоды на несколько дней.

Сегодня, 14 апреля, в республике местами пройдет небольшой снег, также прогнозируется метель. Температура ночью в ночное время суток составит -9 до -14 градусов, при прояснениях до -21. Днем воздух прогреется до +2 градусов. На крайнем северо-востоке столбики термометров опустятся до -29 градусов, температура воздуха днем составит от 0 до -5 градусов.

Завтра, 15 апреля, в Коми местами также пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. В ночное время суток столбики термометров опустятся до -10 градусов, при прояснениях - до -15. Днем воздух прогреется до +8 градусов, на северо-востоке республики ожидается от -2 до +3 градусов, а на крайнем северо-востоке температура воздуха составит от -7 до -12 градусов.

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