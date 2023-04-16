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Общество16 апреля 2023 5:00

На Пасху в Коми до 11 градусов тепла

В республике местами ожидаются небольшие осадки
Источник:kp.ru
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 16 апреля, в Коми местами ожидаются небольшие осадки, максимальная температура воздуха составит 11 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег и мокрый снег. Синоптики прогнозируют северный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит +1...+6, на крайнем юге +6...+11 градусов.

На крайнем северо-востоке ожидается умеренный снег и западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит днем -3...+2, а в Воркуте -14...-9.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют северный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздух днем составит +6...+8 градусов.

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