За сутки в Коми скончались двое больных коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 16 апреля, в Коми зафиксировали 70 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 198 565 случаев заболевания коронавирусом. За сутки в республике выздоровели 67 человек. За всем время удалось вылечить 194 285 пациентов. За последние сутки в Коми скончались двое больных коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 3272 смертельных случая среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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Новых смертельных случаев не произошло (подробности)