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Общество18 апреля 2023 4:20

На крайнем севере опять морозы: синоптики Коми озвучили прогноз погоды на ближайшие дни

Температура воздуха в Коми прогреется до +13 градусов
Источник:kp.ru
Фото: Нина ЮШКОВА.

Фото: Нина ЮШКОВА.

Синоптики гидрометцентра Коми предоставили актуальный прогноз погоды на ближайшие два дня.

Сегодня, 18 апреля, осадков на территории республики не ожидается. В ночное время суток температура воздуха будет колебаться в пределах -2, -7 градусов, при прояснениях и на северо-востоке - от -8 до -13 градусов, на крайнем северо-востоке - от -18 до -23 градусов. Днем воздух прогреется до +8 градусов, на юго-западе - до +13 градусов, на северо-востоке - будет колебаться в пределах +3, -2 градусов, а в Воркутинском районе столбики термометров покажут до -12 градусов.

Завтра, 19 апреля, преимущественно в северных районах пройдут небольшие осадки в виде снега с дождем. Температура ночью и днем в среднем по республике, а также на крайнем северо-востоке, будет такой же, как 18 апреля.

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