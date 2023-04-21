Участник проекта «Читать сердцем» в Коми: «Мы стараемся давать правильный пример для подражания, ведь дети воспитываются на наших примерах»

Номинация «Семейное чтение» — Геннадий Кошелев с внуком Тимуром и невесткой Светланой. Фото: предоставлено организатором конкурса.

В Республике Коми проходит корпоративный литературный конкурс «Читать сердцем», приуроченный ко Дню Великой Победы. Инициатором проекта выступила компания «Газпром переработка».

По условиям участия в конкурсе работники дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» и члены их семей присылали свои видеоролики, в которых они читают произведения на военно-патриотическую тему. Проект реализуется в шести номинациях, среди которых: «Поэзия. Работники», «Поэзия. Дети», «Коллективное чтение», «Семейное чтение» и другие.

Именно для участия в последней подал заявку и Кошелев Геннадий Николаевич, который работает в проектно-конструкторском бюро Сосногорского ГПЗ с 1994 года. Он рассказал о том, в каких традициях старается воспитывать внука, и какими талантами богата его семья.

- Геннадий Николаевич, расскажите - часто ли Вы принимаете участие в различных конкурсах и фестивалях?

- Музыка и песни, можно сказать, у нас в крови. Дедушка и бабушка у меня с Кубани. Он играл на гармошке, она пела. И отец был творческим человеком. Поэтому я тоже рано увлекся музыкой и пошел в музыкальную школу. И своих сыновей впоследствии отправил учиться играть на музыкальных инструментах. В 2013 году меня пригласили на фестиваль-конкурс семейного творчества «Две звезды», где мы с партнершей выиграли Гран-при. Потом мне предложили петь сольно в Украинском народном хоре, участвовал в различных концертах и городских мероприятиях. Друзья иногда шутят, что чаще видят меня по телевизору, чем вживую.

- Почему вы выбрали номинацию «Семейное чтение», и кто принимал участие в съемке видеоролика?

- В первую очередь, в ролике снимался мой внук Тимур. Ему почти 6 лет. Мы помогаем ему развиваться. Он у нас очень разносторонний - очень любит сказки, стихи, шашки, шахматы, спорт. И вот неделю назад он продекламировал нам стихотворение Сергея Михалкова. Это было прочитано так воодушевленно и с таким интересом, что мы сразу решили принять участие в конкурсе именно семейно. Без строчек, сказанных внуком, я свое участие не представлял. Третьим исполнителем в нашей команде стала моя невестка Светлана.

Участник проекта «Читать сердцем», Геннадий Кошелев с внуком Тимуром. Фото: предоставлено организатором конкурса.

- Какое произведение вы выбрали для конкурса, и почему?

- Тут все просто. Я попросил детей, родителей Тимура, самим подобрать подходящее стихотворение. И, поскольку стихи Михалкова у всех были на слуху, они выбрали произведение «Нет войны» этого автора. Там есть и взрослая тема, и детская. К моему удивлению, Тимур очень быстро выучил свои строчки.

- А как вы записывали видеоролик? Были ли сложности, и как ваша команда с ними справилась?

- Это отдельная история, как мы записывали видео. В этом процессе участвовала вся семья. Моя жена выступает репортером, младший сын – режиссером. Не хватало только старшего сына, он был в отпуске, а так бы тоже принял посильное участие. Мы больше десяти раз записывали наши пробы, пока не получился тот результат, который устроил всех. То свет не такой, то улыбаемся мы не так, то встать нужно по-другому. Особенные требования были у Светланы. Она раньше выступала на телевидении, и поэтому отнеслась к этому профессионально.

- Одна из главных задач конкурса – это поддержка традиций семейного чтения. А какие традиции есть в вашей семье, кто больше всех читает?

- Можно сказать, что стихи – это будущая песня. Когда ты разучиваешь песню, то, в первую очередь, учишь стихи. Мы каждый вечер читаем внуку сказки, но он также любит послушать и разные стихотворения. В нашей семье все любят читать. Моей маме больше 80 лет, и она до сих пор 2-3 часа в день читает книги. Мы стараемся воспитывать внуков на своем примере.

- Вы хотите выиграть в конкурсе, или для вас важно участие?

- Победа очень нужна нашему внуку. Мы с Тимуром часто играем в шахматы и шашки. И он совсем не умеет проигрывать. Если одержать верх не получается, то он начинает обижаться и уходит. Поэтому мы надеемся взять первое место.

- Если выиграете, как распорядитесь призом?

- Мы с семьей сразу обсудили, что, если призом будет денежная сумма, то мы переведем всё нашим ребятам, на нужды СВО. Мы сами часто участвуем в различных сборах. А, если будут какие-то мелкие подарки, то их вручим, конечно, Тимуру.

Стоит отметить, что прием конкурсных заявок уже завершен. Победителей определит экспертное жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры и искусства. Среди них генеральный продюсер Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство» Илья Михайлов-Соболевский, писатель-фантаст Дмитрий Емец, российские актеры тетра и кино Константин Соловьев и Андрей Филиппак, ведущая телевизионных программ Ольга Митрофанова и многие другие.

Также в социальной сети ВКонтакте до 28 апреля проводится голосование в номинации «Приз зрительских симпатий».

Церемония награждения победителей проекта состоится 5 мая, накануне Дня победы.