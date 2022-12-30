В Comedy Club поделились страшными воспоминаниями о Сыктывкаре

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В Comedy Club вновь говорили про Сыктывкар, хоть не всем понравился специфический юморок в нашу сторону, зато пользователи отметили, что теперь жители златоглавой стали лучше и чётче выговаривать название нашего городка.

Диалог случился между резидентами комедийного шоу Мариной Кравец и Демисом Карибидисом.

– Ты помнишь, как я слетала в Сыктывкар? Крем для загара забыла и всё, прилетела обгоревшая. А нам с тобой такие проблемы не нужны, мой дорогой.

– Сыктывкар, это где ты маракуйей отравилась и лихорадку подцепила?

– Да, Олежек, страшный город, страшный.

Мы не считаем, конечно, что наш город страшный – мы все его любим, холим и лелеем! А в этом году лето было и правда особенно жарким, так что и обгореть можно было запросто.

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