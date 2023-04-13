В Коми на трассу к автомобилистам вновь вышел знаменитый ухтинский мишка

скрин видео

Просторы Интернета вновь стали пестрить фотографиями и видеороликами с повзрослевшим медведем, который дежурит на трассе Сыктывкар — Ухта рядом с поселком Водный. Уже появились предположения, что это, скорее всего, тот самый мемный мишка, который и смешил, и получал сочувствие всех жителей Коми.

Напомним, медведь появился на ухтинской дороге в мае прошлого года. Люди оказывали ему поистине медвежью услугу и регулярно подкармливали дикого зверя. Он стал кушать совершенно нетипичные для своей особи продукты — уплетал бананы, хлеб со сгущенкой, пил квасок. Люди то и дело снимали его в смешных позах – то он облокотится на придорожные перегородки, то пытался голосовать перед проезжающими мимо автомобилистами. Чтобы его спугнуть, пришлось задействовать специалистов из Минприроды Коми.

Коллегам из ИА «БНК» рассказали в Минприроды Коми, что медведь проснулся в срок. На место, где его видят водители, планомерно будут выезжать охотники для отпугивания животного.

Специалисты обращаются к жителям Коми, чтобы они проявляли здравый смысл и не подкармливали животное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Айда купаться! Специалисты Тверского центра спасения медвежат-сирот помыли своих подопечных

В Тверском центре спасения медвежатам из Коми устроили банный день (подробнее)