«Сильная привязанность»: президент Федерации лыжных гонок России поделилась своим мнением о Юлии Ступак

Фото: Денис Бушковский. Матч ТВ

В интервью каналу «Матч ТВ» президент ФЛГР Елена Вяльбе упомянула нашу лыжницу, олимпийскую чемпионку Юлию Ступак. Она сообщила, что спад в её деятельности не связан с болезнью.

Елена Вяльбе ответила на вопрос про Юлию Ступак и её партнера по сборной России Веронику Степанову.

— Спады Ступак и Степановой, связанные с болезнями, — временная история? – спросил корреспондент телеканала Евгений Дзичковский.

— У Юли не было проблем со здоровьем. У нее возникла сильная привязанность к Маркусу Крамеру, к его методике. Крамер не вмешивался, когда Ступак работала с Юрием Бородавко, но сама она перестроиться не смогла. Теперь надо абстрагироваться от прошлой жизни и научиться работать с новым специалистом Егором Сориным. Со всеми все обсудили, все всё поняли. С мая дело должно пойти на лад, — сказала Елена Вяльбе.

Однако Веронику Степанову президент ФЛГР то не захотела обсуждать ни как человека, ни как спортсменку.

— Это пустая трата времени. Не чувствую обратной связи, поэтому не хочу, — отметила собеседница.

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