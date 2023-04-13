Страусиные яйца, строгий батюшка и запрет на праздник в СССР: жители Коми рассказали о самой незабываемой Пасхе

Этот праздник напоминает нам, что нужно быть добрее, милосерднее и терпимее друг к другу. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Приближается самый светлый праздник в году – православная Пасха. Для христиан этот день символизирует победу жизни над смертью, избавление от грехов через Христа. Этот праздник напоминает нам, что нужно быть добрее, милосерднее и терпимее друг к другу. «Комсомолка» спросила жителей Коми, чем им запомнилась Пасха и как они будут отмечать этот праздник на этот раз.

«Всё было как во сне»!

Первый праздник – традиционно самый волнительный. К примеру, жителю Емвы Олегу больше всего мне запомнилась Пасха 1990 года. Дело было в Визинге.

– Впервые зазвучал возглас: «Христос воскресе!». Всё было в первый раз и всё было радостно и незабываемо! Помню, как батюшка не допустил меня до причастия, потому что я не знал ни одной молитвы. Саму службу не помню – всё было, как во сне.

Олег.

Помню, как разговлялись с бабушками после службы, это была ночь бодрствования в полном смысле слова! – тепло вспоминает Олег.

Для многих респондентов светлая Пасха показалась особенно яркой именно в юные годы.

– Такие праздники, связанные с семьями, как Пасха мы отмечаем каждый год, и они по-особенному запоминаются. В детстве мы весело и интересно встречали праздник вместе с папой, мамой и сестрой. Для меня это тёплое воспоминание о детстве: мы варили яйца и красили их луковой шелухой. Только потом уже появились специальные краски, и все стали пользоваться ими. Сейчас яйца мы красим с детьми. Конечно, собираемся ещё на Пасху семьями, но, к сожалению, уже без бабушек и дедушек. Однако тепло от этого праздника все равно идёт, как раньше, – поделилась сыктывкарка Ольга.

Ольга.

– Моя мама работала в школе и красить яйца во времена СССР на коммунальной кухне было опасно. А всё потому, что могли донести, и маму исключили бы из партии. Поэтому мы уходили к маминой пожилой знакомой и у неё играли пасхальными яйцами, – рассказала Татьяна Александровна.

Радостное и одухотворённое

Другие опрошенные рассказали о том, как увлекательно отмечали праздник уже со своими детьми:

– Каждую Пасху, когда мои дети были маленькими, мы вместе красили яйца. Потом устраивали соревнование, чтобы проверить, чье яичко крепче. Сейчас мы устраиваем то же самое, но в детстве те моменты были более особенными, так как дети испытали новые ощущения от первых экспериментов с красками и самостоятельного выбора наклеек, – вспоминает жительница города Сыктывкар Наталья.

Наталья.

– Когда дети были маленькие, а их первая Пасха случилась примерно в 2001-ом году, они очень трепетно воспринимали все церковные таинства. Мы все вместе делали и украшали куличи, а также красили яйца. Это было радостное и качественно проведённое время, которое мы все вспоминаем как очень светлое и одухотворённое, – радуется сыктывкарец Фёдор.

Жить для Бога и людей

Традиционно мы отмечаем Пасху в кругу семьи – это очень важно быть в такой праздник среди родных и близких. Но, увы, не всегда получается отпраздновать Пасху дома.

– В моей жизни были самыми яркими две Пасхи. Первая – в 2004 году. Тогда я приезжала в ОАЭ на экскурсию по ферме, где разводят страусов. Я впервые увидела большие страусиные яйца, расписанные в праздник. И даже подержала их в руках и полюбовалась, – поделилась своими историями жительница столицы Коми Жанна. – Прямо при нас приготовили завтрак из страусиных яиц! Так интересно и прошел светлый праздник.

Жанна в Иерусалиме.

Вторая Пасха оказалась не менее увлекательная – её Жанна встречала в 2009 году в Иерусалиме. Это была целая неделя в атмосфере благодати и счастья. И она запомнилась девушке на всю жизнь.

Жанна в ОАЭ.

Конечно же, светлый праздник благотворно может оказать влияние на человека и его мировоззрение. Одна из жительниц Сыктывкара Нина Михайловна рассказала «КП-

Коми» о том, как Пасха поменяла её представление о жизненных ценностях.

– Самой запоминающейся была Пасха, которая пришла после моих определённых жизненных испытаний. Я полностью вверилась в Волю Божию, вся ненужная суета и тщеславие осталась в прошлом. Встречала я Пасху среди возлюбленных сестер и братьев, потому что только в живой вере в Бога, человек может быть абсолютно свободен и счастлив. И вот я уже прожила полжизни и продолжаю жить для Бога и людей. И Господь никогда не оставляет своих чад в беде и все проблемы разрешаются, да их и нет почти, если ты живешь по Воле Божьей.

С наступающим праздником, дорогие жители Коми! Светлой и доброй вам Пасхи!

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