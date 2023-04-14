Число заражений COVID-19 превысило 198,4 тысяч человек

Фото: архив "КП"

В Коми насчитывается 198 427 случаев заболевания коронавирусом, 69 из которых было диагностированы за минувшие сутки.

По состоянию на 14 апреля, с медицинского учета были сняты 194 129 человек. Показатель выздоровления за сутки вырос на 68. В то же время на больничные койки попали еще 10 пациентов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Официально за три года пандемии подтверждено 3 270 случаев смерти. Новых летальных исходов за сутки зарегистрировано не было.

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