«Пять секунд – и их нет»: в Коми скорбят по трагически погибшим в страшной аварии четырем мужчинам

Фото из личного архива

Минувшая неделя в Коми ознаменовалась большой трагедией: на трассе в Усинске насмерть разбились четверо мужчин. Коллеги ехали в пикапе, когда их резко выбросило на встречную полосу прям под колеса вахтового автобуса. Жуткие кадры ДТП появились позже: на них видно, как машину заносит, а через пару секунд случается неизбежный удар, от которого авто превратилось в груду металлолома.

В момент трагедии в салоне были молодые мужчины 52, 43, 41, 37 лет. Их трагическая гибель стала шоком для их родных, коллег и друзей. Потрясенные близкие до сих пор не могут поверить в произошедшее.

– Пять секунд – и их нет. Как рано вас забрали небеса, как рано вы ушли из жизни, - скорбит сестра погибшего 37-летнего уроженца Оленегорска.

Добавим, что по данному факту возбуждено уголовное дело, а республиканская Гострудинспекция начала собственное расследование.

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