Опять 25: синоптики Коми представили прогноз погоды на первый день рабочей недели

Фото: Екатерина ЧЕРНУХА.

Синоптики гидрометцентра Республики Коми предоставили актуальный прогноз погоды на первый день рабочей недели. Понедельник, 17 апреля, ожидается преимущественно без осадков.

В Усинском и крайних восточных районах местами в ночное время суток пройдет умеренный снег, а днем прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах -2, -7 градусов, при прояснениях похолодает до -14 градусов. Днем будет значительно теплее - от +4 до +9 градусов, на юго-западе потеплеет до +8, +13 градусов, однако на северо-востоке и крайнем севере ожидается от -2 до +3 градусов.

В Воркутинском районе республики осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время суток составит от -20 до -25 градусов, а днем - от -9 до -14 градусов.

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