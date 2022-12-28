Можно ли будет в Коми запускать новогодний фейерверк

Фото: архив "КП"

В Коми жители республики смогут свободно запускать фейерверки в новогоднюю ночь. С 31 декабря на 1 января запрет на шум действовать не будет. Это следует из региональных законов.

Согласно пятой статье закона о тишине, его положения не распространяются на празднование Нового года с 22:00 31 декабря до 06:00 1 января. Но в остальные дни шуметь после 22:00 уже нельзя. За нарушение закона ждет штраф или предупреждение.

В региональном МЧС «КП-Коми» также заявили, что отдельного запрета на запуск фейерверков нет.

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