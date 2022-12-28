«Не верю и не поверю никогда»: в Коми скорбят по умершему воркутинскому фотографу Алексею Резниченко

Фото из личного архива

В Коми на 53-ем году жизни умер известный фотограф Алексей Резниченко из Воркуты. Его знали и уважали многие горожане, а его фотоработы украшали выставки и группы в социальных сетях.

Гуси-лебеди в Воркуте. Фотограф: Алексей Резниченко

О смерти Алексея стало известно накануне, 27 декабря. Он умер спустя несколько дней после своего 52-летия. О причинах смерти семья не распространяется, жена Светлана лишь сказала в разговоре с корреспондентом «КП-Коми», что смерть не щадит никого.

- Я не верю, что его нет, и никогда уже не поверю. Смерть не щадит никого, к сожалению, - сказала она.

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На руках у Светланы остались трое детей. Алексей очень любил свою семью и старался проводить с ней больше времени. Он любил кататься на велосипеде вместе с дочерью и ловить удивительные кадры природы и родного города.

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В социальных сетях горожане болезненно отреагировали на смерть фотографа. Они выражают соболезнования семье Алексея и пишут сотни сообщений со словами поддержки его родным.

- Соболезнования родным и близким. Земляки скорбят вместе с вами. Потрясающий человек, светлый, открытый, талантливый... Помним, - написала Инесса.

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