В Коми суточный показатель выздоровления в три раза превысил показатель заболеваемости ковидом

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В Коми еще 20 человек заразились коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба. Всего в республике диагностировано 192 402 случая заболевания ковидом.

Отмечается, что из общего числа инфицированных 188 621 человеку удалось выздороветь. данный показатель за сутки вырос на 61 новый случай. Госпитализация потребовалась еще восьми зараженным, отметили в опершатбе.

За все время пандемии умершими от ковида считаются 3 254 человека.

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