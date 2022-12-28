Суровый интинский зайчик и ханты-мансийский неоднозначный символ: новогодние снежные фигуры будоражат страну

Фото: соцсети

Недавно мы всей республикой обсуждали задорных троицко-печорских зайчиков с моркодубинками, как в Инте появился более суровый символ этого года.

Скульптура расположена возле детского Центра внешкольной работы. И местные жители уже заценила серьёзного паренька. Одни назвали его злым и страшным, другие, наоборот, отметили его брутальность.

Более забавный снеговик слепили в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. С тыльной стороны получился явный фаллический символ. Фото облетело просторы интернета и смех всей страны уже просто не остановить.

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