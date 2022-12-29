Температура воздуха в Коми резко упадет

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Синоптики ЦГМС сообщили, что в Коми ожидается облачная погода, гололеды и изморозь. По предоставленным данным, температура воздуха максимально упадет до -22°С.

Ветер ожидается южный со скоростью от 4 до 9 м/с. Температура воздуха будет колебаться от -12...-17, при прояснении упадет до -17...-22°С.

В Сыктывкаре ожидается небольшой снег и ветер от 2 до 7 м/с. Температура воздуха составит -14...-16, днем -12...-14°С.

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