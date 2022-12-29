ЛУКОЙЛ-Коми передал более тысячи гостинцев для маленьких жителей Коми и НАО

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми

Нефтяники дали старт традиционной благотворительной акции по вручению новогодних подарков.

Сладкие сюрпризы предназначены для мальчишек и девчонок из детских садов, сельских ребятишек, воспитанников детских домов и школ-интернатов, детишек с ограниченными возможностями здоровья из Усинска, Яреги, Нижнего Одеса, Печоры, Усть-Цилемского и Ижемского районов.

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми

В Ненецком округе, например, подарки от нефтяников уже вручили ученикам школы-интерната им. А.П. Пырерки, совсем скоро их получат воспитанники Центра содействия семейному устройству «Наш дом». В Усинске гостинцы передали для ребят из детского дома, подопечным Общества инвалидов, маленьким прихожанам православных храмов.