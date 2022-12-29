В МЧС Коми напомнили об опасности бенгальских огней

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Жителей Коми предупредили об опасности зажигания бенгальских огней дома. Актуальную памятку перед Новым годом опубликовало республиканское МЧС.

В профессиональной среде новогодние праздники считаются «горячим» временем. И не только потому, что люди бегают в праздничной суете, но и из-за того, что случается больше пожаров из-за новогодней атрибутики.

Свечи и бенгальские огни в квартире, как и любой открытый огонь, несут в себе нешуточную потенциальную опасность:

- зажигать и те, и другие можно, только убедившись, что рядом нет легковоспламеняющихся предметов;

- никогда не оставляйте источники огня без внимания, не позволяйте детям играть не только со спичками, но и с открытым огнем. Пиротехника – неизменный и любимый многими атрибут Нового года:

- покупайте петарды и фейерверки только в специализированных магазинах, где продаются только сертифицированные изделия и четко соблюдаются все требования по их хранению;

- не используйте пиротехнику с истекшим сроком годности, отсыревшую или поврежденную, это крайне опасно;

- обязательно перед запуском внимательно ознакомьтесь с инструкцией – и неукоснительно во всем следуйте описанию;

- используйте фейерверки только на улице, на значительном расстоянии от домов, строений, людей и автомобилей.

Перегруженные электросети могут стать причиной несчастных случаев и пожаров, особенно в новогодние праздники. Зимой многократно возрастает нагрузка на электросети – отопительные приборы, яркие гирлянды, украшающие елку и квартиру, активное использование энергоемкой кухонной техники при подготовке к новогоднему пиршеству… Не перегружайте сеть!

- не используйте дешевые, поврежденные, самодельные или наскоро отремонтированные электрические устройства

- рядом с нагревающимися элементами электротехники не должны находиться легковоспламеняющиеся предметы,

- не оставляйте без внимания включенные электрические приборы, выключайте их уходя из дома или ложась спать.

И не забывайте о телефонах вызова пожарных и экстренных служб – 101 и 112.

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