Как будут работать поликлиники и больницы в Коми на новогодних праздниках 2023 года

Фото: архив "КП"

Стало известно, как будут работать поликлиники и больницы в Коми в период новогодних каникул. Как сообщает республиканский Минздрав, последний рабочий день в этом году у медиков будет 31 декабря. В этот день специалисты будут принимать пациентов по графику субботы.

1 и 2 января будут выходными днями, следует из релиза.

А вот 3-5 января медицинские организации республики работают по графику будних дней. 6 января медорганизации работают по графику будних дней и с окончанием работы в 15:00

— Во время праздников будет организованно круглосуточное дежурство руководящего состава учреждений, усилена работа травмпунктов и дежурной службы скорой медицинской помощи, — отметили в Минздраве. Со стороны министерства будет осуществлен контроль за соблюдением всех необходимых требований. Если вы заболели в праздничные дни, не ждите появления осложнений, вызывайте врача при первых признаках недомогания, это можно сделать и вечером, и ночью — в любое время, — заключили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В МЧС Коми напомнили об опасности бенгальских огней

Новогоднее время считается у спасателей и пожарных особенно «горячим» (подробности)