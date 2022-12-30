В Коми пообещали 30-градусные морозы

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Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на 30 декабря. По предоставленной информации, в республике пообещали туманы, гололед и сильный ветер, скорость которого усилится до 3-8 м/с. Температура воздуха упадет до 30°С.

Метеорологи также ожидают небольшие снегопады, изморозь с гололедом, которые будут сильными в Воркутинском районе. Ночью и днем температура воздуха составит -15...-20, при прояснении -25...-30°С; на юго-западе ночью -14...-19, днем -11...-16°С.

В Сыктывкаре 30 декабря пообещали небольшой снег, юго-восточный ветер от 3 до 8 м/с. Температура ночью -16...-18, днем -13...-15°С.

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