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ЗДОРОВЬЕ17 апреля 2023 8:16

67 новых фактов заражения коронавирусом зафиксировано в Коми за сутки

Оперштаб озвучил новые данные
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми рост числа заражений ковидом составил 67 человека. Всего в регионе отмечено 198 632 факта заболевания, сообщает федеральный оперштаб.

По состоянию на 17 апреля 2023 года, 194 316 жителей Коми успешно побороли вирус. Суточный прирост выздоровевших составил 31 человек. В то же время еще двое инфицированных были госпитализированы в больницу.

Жертвами коронавируса официально признаны 3 272 человека. Новых летальных исходов за сутки не было подтверждено.

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