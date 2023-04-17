67 новых фактов заражения коронавирусом зафиксировано в Коми за сутки

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В Коми рост числа заражений ковидом составил 67 человека. Всего в регионе отмечено 198 632 факта заболевания, сообщает федеральный оперштаб.

По состоянию на 17 апреля 2023 года, 194 316 жителей Коми успешно побороли вирус. Суточный прирост выздоровевших составил 31 человек. В то же время еще двое инфицированных были госпитализированы в больницу.

Жертвами коронавируса официально признаны 3 272 человека. Новых летальных исходов за сутки не было подтверждено.

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