В Ухте бульдозер заживо закопал собаку с щенками

Фото Ирины Ожог

В Ухте жителей города поразила история с заживо похороненными собаками. Мама с щенками была закопана бульдозером, а отец семейства в панике бегал вокруг ямы.

Все произошло сегодня, 30 октября, рядом с городским магазином. Известно, что животные часто ютились в яме теплотрассы, однако бульдозер, который проводил ремонтные работы, засыпал собак.

— Да что творится-то с людьми? Закопали заживо бульдозером мамку и щенка последнего, и ещё несколько маленьких с другого помета. Люди, помогите откопать. Один папа остался, бегает вокруг, — цитирует горожан информационная программа «День».

Неравнодушные ухтинцы кинулись с лопатами к месту ЧП выкапывать животных, однако городская администрация утверждает, что никаких собак во время проведения работ не было рядом.

— Не волнуйтесь, пожалуйста, при проведении работ собак в яме не было. Ранее жители близлежащих домов неоднократно жаловались на скопление бездомных животных возле магазина на Тиманской улице. Кучкованию стаи способствовала яма, которую собаки облюбовали под свое лежбище. Для исключения скопления животных на территории было решено засыпать провал, — сообщили в администрации Ухты.

Однако горожан это не остановило и они продолжают откапывать теплотрассу.

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