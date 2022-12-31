Снежный и морозный канун Нового года ждет жителей Коми

Фото: архив "КП"

Канун Нового года в Коми выдастся снежным и по-настоящему зимним. По прогнозам синоптиков, в республике ожидается снег, в некоторых районах сильный гололед, а где-то и вовсе крепкий мороз.

Опаснее всего будет на северо-востоке. Там прогнозируется сильное гололёдно-изморозевое отложение интенсивностью 35 мм и более, что относится к категории сложного отложения. Здесь же ночью температура воздуха опустится до -32 градусов.

- В субботу, 31 декабря, будет облачно с прояснениями. В северных районах: преимущественно без осадков. В южных районах: местами небольшой снег. В отдельных районах гололедно-изморозевое отложение. Ветер ЮВ 5-10 м/с. Температура ночью и днем -17...-22, при прояснении -27...-32, на юго-западе ночью -12...-17, днем -8...-13 градусов, - обещают метеорологи.

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