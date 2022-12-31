В последний день 2022 года в Коми установлен минимальный рекорд по суточной заболеваемости COVID-19

Фото: архив "КП"

В Коми число заражений коронавирусом выросло всего на 15 новых случаев. Это минимальный рекорд за долгое время. Всего к концу году официально был подтвержден 192 451 факт заболевания ковидом.

Выздороветь удалось 188 794 пациентам, что на 59 человек больше, чем было сутками ранее. За минувшие 24 часа госпитализация потребовалась всего двум заражённым.

Отмечается, что новых смертей от коронавируса не было зафиксировано. Всего жертвами инфекции стали 3 254 жителя Коми.

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