Владимир Уйба поздравил жителей Коми с наступающим 2023 годом

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба поздравил жителей республики с наступающим 2023 годом и рождеством. Руководитель региона записал видеообращение, в котором пожелал всем всего наилучшего, исполнения желаний и крепкого здоровья.

«КП-Коми» приводит полный текст поздравления главы Коми.

- Уважаемые жители Республики Коми. Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Эти долгожданные и всеми любимые, добрые семейные праздники мы проводим с родными и близкими. Стараемся окружить вниманием и заботой старшее поколение, подарить волшебную сказку детям и внукам.

В новогоднюю ночь мы верим в чудо. Под бой курантов загадываем заветное желание. И надеемся, что оно обязательно сбудется.

Наше общее желание сегодня – это Победа России и скорейшее возвращение домой живыми и здоровыми наших бойцов, которые сейчас защищают Родину, свободу и независимость Отечества.

Пусть наступающий год принесёт позитивные перемены, исполнит все мечты и желания. Пусть он дарит удачу, благополучие и счастье. Будет наполнен добрыми делами и поступками.

Желаю всем крепкого здоровья, любви и успехов! С праздником! С Новым годом! - подчеркнул Владимир Уйба.

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