Выпил, сел за руль, вписался, обморозил ноги: спасатели Коми составили топ самых популярных ЧП в новогоднюю ночь

Спасатели Коми даже в новогодние праздники зачастую не отдыхают. Фото: СПАС-Коми.

Эти люди – всегда герои. Они спасают жизни, причем не только человеческие. Это спасатели, ангелы-хранители, которые всегда оказываются рядом вовремя и делают свою работу оперативно, профессионально и слаженно. И даже в новогодние праздники спасателям не всегда случается спокойно отдежурить и отдохнуть. Зачастую именно в выходные героям приходится быть как всегда трезвыми и собранными. О самых распространенных происшествиях из года в год «Комсомолке» рассказали спасатели отряда «Спас-Коми» Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Как бы не накликать!

– Только не публикуйте раньше 1 января, ради Бога! – Предостерегли нас ребята-спасатели. – Нельзя беду накликать!

Ладно, согласны, мы тоже порой суеверны, особенно под Новый год, когда от всей души хочется мира во всём мире и счастья в каждом доме. Поэтому оставили публикацию на первый день 2023-го года.

Эти отважные ребята готовы прийти на помощь и днём, и ночью. Работа такая. Фото: СПАС-Коми.

Итак, по однозначному мнению наших респондентов, общий срез пришествий из года в год одинаков: это заблудшие рыбаки, потеряшки в лесу, замерзающие на трассе люди, автоаварии на дороге – много и зачастую страшные.

Ломаются снегоходы

Одна из самых частых причин вызова спасателей в глубинках республики – поломка снегохода. Огромная махина может запросто провалиться под коварный лёд, а одному водителю совершенно не под силу достать «железного коня», а иногда даже и двум.

Так, в начале уже прошлого года, 2 января, в Усинском районе на реке Уса спасатели помогли рыбакам извлечь снегоход, застрявший в полынье.

Одно из самых частых происшествий - поломка снегохода. Фото: Екатерина САВЕНКО

А 5 января на 35-м километре дороги Ухта – Троицко-Печорск спасатели нашли мужчину, у которого на 8-м километре сломался снегоход. Отважный житель Коми брёл на лыжах, при этом он обморозил щёки, но, к счастью, его обнаружили и лыжник не погиб.

6 января из заброшенного посёлка Мишкин-Ёль Троицко-Печорского района эвакуировали двух рыбаков в посёлок Усть-Илыч. У мужиков в мороз сломались аж два снегохода.

«Потеряшки»

Каждый год в период празднований всё повторяется до мелочей. Человек выходит из помещения в нетрезвом состоянии и... исчезает. Кто-то становится жертвой грабителей и после удара по голове остается лежать в снегу без сознания на холоде. А кто-то просто по пути домой становится жертвой ядрёных морозов.

Замёрзнуть на Севере проще простого. В Коми подобные случаи встречаются во время рыбалки. Фото: архив КП.

Очень часто в новогодние праздники люди дезориентированы. Был случай в прошлом году, 8и 9 января, когда спасатели нашли и эвакуировали в местечке Соколовка Сыктывдинского района заблудившихся граждан с обморожениями ног!

Что делать, если вы вдруг увидели лежащего на снегу человека без сознания? Не поленитесь, дорогие, вызовите скорую. Один такой звонок может спасти чью-то жизнь. Ещё можно сфотографировать «тело» и записать приметы для волонтёров «ЛизыАлерт».

Ужасные ДПТ

Один из самых распространенных вызовов под Новый год – это ДТП. Что провоцирует рост аварий в новогодние праздники? Алкоголь и пробки. Традиционно, мы поднимаем бокалы с шампанским, когда часы пробивают двенадцать, произносим праздничные тосты и поздравления. Затем, большинство из нас, подкрепившись обильным угощением и алкоголем, высыпает на улицу. А как быстрее добраться до друзей? Конечно же, на своей ласточке. И неважно, какое число на календаре.

А работа непростая и порой эмоционально тяжёлая. Фото: СПАС-Коми.

В прошлом году 3 января в Ухте столкнулись два автомобиля. Авария получилась непростой. Спасателям пришлось прямо-таки вырезать пассажирку одного из авто при помощи инструментов. Хорошо, жива осталась. Но этот Новый год дама точно забудет нескоро.

А 9 января в Прилузье случилось жутчайшее ДТП, столкнулись две машины. Увы, шансов выжить почти не было. Три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, в рубашке родился только один... Этот Новый год уже не забудут спасатели, им пришлось извлекать при помощи инструментов тела погибших...

Берегите себя!

Работа спасателей СПАС-Коми очень многогранна и тяжела. Настоящие мужчины, которые готовы войти и в огонь, и окунуться в ледяную воду ради спасения другого, достойны всех похвал и наград.

– Как бы то ни было, новогодние праздники продолжаются, друзья, – поздравляют с наступившим 2023-им жителей Коми наши спасатели и желают всем здоровья и долголетия.

С наступающим, ребята! Пусть у вас всё всегда будет ХОРОШО! Фото: СПАС-Коми.

Отметили весело? Останьтесь дома, посмотрите сериал, поиграйте в мафию. Берегите себя, будьте благоразумны, вы у себя одни такие! С Новым годом!

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