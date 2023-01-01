Первый день 2023 года выдастся в Коми опасным: ожидается сильная метель и гололед

Фото: архив "КП"

Первый день 2023 года принесет с собой опасные природные явления. Это следует из прогноза республиканских синоптиков.

Согласно их данным, 1 января в Коми выдастся снежным, ветреным и скользким, а температура воздуха в некоторых районах опустится до -32 градусов.

- В воскресенье будет облачно с прояснениями. Небольшой снег, днем местами в западных районах умеренный. На крайнем северо-востоке преимущественно без осадков. В отдельных районах гололедно-изморозевое отложение. Ветер ЮВ 6-11 м/с, днем в отдельных западных районах порывами до 15-17 м/с, метель. Температура ночью -17...-22, при прояснении -27...-32, на юго-западе -11...-16°С; днем -12...-17, местами -19...-24, на крайнем юго-западе -6...-11, - обещают синоптики.

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