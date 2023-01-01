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Общество1 января 2023 10:00

«Такой мальчишка замечательный»: в Тюмени перестало биться сердце 14-летнего подростка из Коми

Умершего в Тюмени 14-летнего подростка из Печоры похоронят 4 января
Источник:kp.ru
Фото из личного архива

Фото из личного архива

В Коми похоронят 14-летнего Леонида Ш. (имя изменено, — прим.ред.) из Печоры. Подросток умер 21 декабря в Тюмени во время лечения. Все это время семья скончавшегося мальчика готовилась к прощальной церемонии: кремировала тело и перевезла прах на родину.

Кремировать Леонида было решено из-за дороговизны транспортировки тела. Об этом признались близкие в социальных сетях, где поделились со своим горем с печорцами. Сотни неравнодушных граждан откликнулись на беду семьи и помогли материально маме мальчика.

Смерть подростка тронула многих горожан. Все они поспешили выразить слова поддержки и свои соболезнования его семье.

- Соболезную... Царствия небесного Лёнечке. Такой мальчишка замечательный был, - вспоминает знакомая семьи Марина.

Похоронят Леонида в родном городе. Детали прощальной церемонии рассказала его мама Надежда.

- Похороны состоятся 4 января в 12:00, прощание с прахом нашего сына, брата, внука будет у здания «Вечность», - написала женщина.

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