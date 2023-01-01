Как обладателям Пушкинской карты провести новогодние каникулы в Коми

Фото: pxhere.com

Новый год – время подарков, а подарки любят и маленькие, и взрослые. Учреждения культуры региона тоже решили сделать подарок жителям региона и подготовили обширную программу новогодних мероприятий, которые можно посетить по Пушкинской карте.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1 – 8 января

Выставка «Дед мороз, снегурочка и другие…» 0+

На выставке будут показаны рисунки, предоставленные редакцией журнала. Среди авторов известные художники – Аркадий Мошев, Владимир Пунегов (Михайлов), Леонид Потапов, Аркадий Размыслов, а также молодые – Татьяна Лодыгина, Мария Размыслова, и непрофессиональные, сотрудничавшие с журналом на протяжении многих лет – Леон Рохин, Рудольф Анпилогов и другие.

Сыктывкар, ул. Кирова, 44, +7 (8212) 24-05-07

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1 – 8 января

Программа «Рождественские посиделки» 12+

Рождество Христово открывает череду святочных дней, наполненных радостью, весельем и ощущением добра. Гости окажутся в праздничной атмосфере деревенского дома с зажженными свечами и рождественской елью, познакомятся с библейской историей о рождении Христа и узнают, кто такие христославы. У каждого будет возможность попробовать себя в роли ряженого-колядовщика и узнать об особом обрядовом печенье «чибо». Присутствующие повеселятся, наговорятся и тем самым исполнят обычай посиделок, а самые отважные смогут погадать на свою судьбу.

Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 2, +7 (821) 225-54-08

ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ «ЮГОР»

4 – 5 января

Мастер-класс «Рождественский венок» 6+

По традиции в преддверии Рождества люди украшают свои дома праздничными венками. Рождественский венок является одним из самых чудесных предметов декора, он привносит в дом уют и волшебство.

Участники мастер-класса смогут научиться самостоятельно изготавливать рождественские венки из подручных средств: ветвей, лент, шишек, высушенных долек апельсина, палочек корицы.

Занятие проведет сотрудник центра «Югор» Дарья Прохорова. Все материалы предоставляются. Необходима предварительная запись.

Сыктывкар, ул. Горького, 2, +7 (8212) 29-80-07

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

6 января

Мастер-класс по созданию интерактивной рождественской открытки «Накануне Рождества» 16+

В России первые новогодние открытки появились в конце XIX века. К процессу создания тогда привлекались лучшие мастера своего дела: художники, печатники, а позднее и фотографы. В их число входили Виктор Васнецов, Иван Билибин, Илья Репин, Константин Маковский, Александр Бенуа и многие другие известные персоны. Современные технологии позволяют каждому быть творцом. Участники мастер-класса научаться создавать открытки легко и быстро с помощью видеоредактора Supa.

Сыктывкар, ул. Советская, 13, +7 (8212) 25-54-22

ФИННО-УГОРСКИЙ ЭТНОПАРК

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января

Культурно-познавательная программа «Зимние чудеса этнопарка» 0+

Прикоснитесь к волшебству! Вас ждет вихрь радости и метель веселья. А еще встреча с Кӧдзыд Пӧлем (коми Дедом Морозом) и традиционный хоровод у елки.

Сыктывдинский район, с. Ыб, +7 (800) 201-03-96

7 января

Культурно-познавательная программа «Лым лун» 0+

Рождество в финно-угорских традициях. Тундровые и коми старинные праздничные обряды позволят отрешиться от привычной повседневности и отдохнуть в атмосфере прошлого.

Сыктывдинский район, с. Ыб, +7 (800) 201-03-96

КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

2 – 3 января

Музыкальный спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити» 0+

Признающий только науку Витя и верящая в чудеса Маша по просьбе Деда Мороза отправляются в увлекательное путешествие в сказочный лес, чтобы спасти Снегурочку: ее похитил Кощей Бессмертный.

Сыктывкар, ул. Ленина, 61, +7 (8212) 201-878

4, 5, 7 января

Премьера Музыкальной легенды «Тайна северного сияния» 0+

Великан Сюдбей мудро правил людьми и оленями, пармой и тундрой. И зимою, когда в небе почти не было солнца, ему помогало своим светом волшебное ожерелье. Перед легендой всех юных зрителей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Сыктывкар, ул. Ленина, 61, +7 (8212) 201-878

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

1 – 3 января

Кроссовер-шоу «Мелодия твоей души» 6+

«Мелодия твоей души» — театрализованная концертная программа, адресованная молодежной аудитории. Вечные темы: природа, красота, любовь — бесконечное количество раз были воспеты в музыкальных произведениях. Эти шедевры, прославляющие величие природы и красоту отношений между людьми, утверждающие традиционные человеческие ценности и особое значение высокого искусства в жизни, покоряют сердца и души многих и многих поколений людей.

Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 32, +7 (821) 224-53-58

2 – 8 января

XVI новогодний Лайт-фестиваль 0+

В новогодней афише Театра оперы и балета Республики Коми яркие и зрелищные премьерные и репертуарные спектакли и концертные программы для взрослой и детской аудитории.

Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 32, +7 (8212) 24-53-58

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «СЫКТЫВКАР»

1 – 8 января

Спектакль «Новогодний переполох» 0+

Яркий сказочный спектакль в канун новогодних праздников призван подарить детям ощущение зимних чудес и веру в возможность исполнения любого желания. Доброе представление соберет на одной сцене героев русских сказок, чтобы рассказать маленьким зрителям одну волшебную историю, которая могла приключиться только зимой.

Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, +7 (8212) 28-64-94

ВОРКУТИНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ Б.А. МОРДВИНОВА

3 – 8 января

Премьера новогоднего приключения «Волшебный посох» 0+

Новогоднее приключение «Волшебный посох» – про Деда Мороза, Снегурочку и их добрых помощников, про Бабу-Ягу, Лешего и их подручных маленьких вредин – развлечёт ребят и взрослых, напомнит, как важно быть честным и помогать друзьям. И, конечно, подарит ощущение праздника, а также уверенность, что добрая сила всегда победит!

Воркута, Юбилейная площадь, 1, +7 (821) 513-12-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Эмоции не передать!»: к пациентам детской больницы в Сыктывкаре Дед Мороз спустился... с неба (подробности)