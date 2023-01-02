В Коми разбушуются метель и сильный снегопад

Фото: архив "КП"

В Коми продолжает ухудшаться погода. По данным синоптиков, ночью 2 января выпали обильные осадки и бушевала метель.

На этом опасные природные явления не заканчиваются: метеорологи прогнозируют гололед и крепкие морозы в некоторых районах республики. Теплее всего будет на юге Коми: столбик термометра поднимется почти до нуля градусов.

— Ночью сильный снег, на северо-востоке умеренный снег; днем снег, на крайнем юге небольшой снег. Местами гололедно-изморозевое отложение, метель. Ветер ЮВ 9-14 м/с, днем на юго-западе З 5-10 м/с. Температура ночью -15...-20, в Интинском районе -25...-30, на юго-западе -6...-11 градусов; днем в северных районах -15...-20, в центральных районах -12...-17, на западе -5...-10 градусов; в южных районах -1...-6 градусов. В Воркутинском районе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер В 8-13 м/с, порывами 15-17 м/с. Температура ночью -21...-26, днем -16...-21 градус, — обещают синоптики.

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