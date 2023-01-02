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С 1 января 2023 года в Коми вырос размер прожиточного минимума. Его величина достигла почти 17,5 тысяч рублей.

Согласно постановлению регионального правительства, рост составил 3,3%. В целом по республике прожиточный минимум будет составлять 17 463 рубля. Его повышение также позитивно повлияет на размеры пособий, уточнили власти.

От размера прожиточного минимума зависят меры социальной поддержки

Справка

Прожиточный минимум — минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни в России. До конца 2020 года это была стоимость условной потребительской корзины. Прожиточный минимум это условная величина, нужная для расчёта пособий, социальных выплат, МРОТ, штрафов и налогов. С 1 января 2021 года прожиточный минимум в России, согласно Федеральному закону от 29.12.2020 N 473-ФЗ, рассчитывается, как 44,2 % от медианного дохода граждан РФ за прошлый год, с учётом коэффициента дифференциации по каждому региону.

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