«Это трудно осознать»: в Новый год трагическая смерть настигла 40-летнюю мать из Коми

Фото из личного архива

В Коми перестало биться сердце Юлии Ф. из Печоры. Женщина скоропостижна скончалась в Новый год, 1 января. О ее трагической гибели сообщили близкие в социальных сетях.

— Безвременно и скоропостижно ушла из жизни прекрасная женщина, заботливая и любящая мама, любимая жена, дорогая дочь и сестра, отличная подруга и просто замечательный человек. Трудно осмыслить и принять тот факт, что Юли больше с нами нет, — написали родные.

По словам близких, Юлия была искренним, честным, открытым и позитивным человеком, который всегда мог поддержать, поднять настроение и устроить праздник.

— Именно такой мы и сохраним память о ней в наших сердцах, — написала Наталья в прощальном письме.

Похоронят женщину в Печоре. На момент смерти ей было всего 40 лет.

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