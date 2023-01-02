В Коми коронавирусом заразились еще 12 человек

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В Коми опубликованы свежие данные по коронавирусу. Согласно актуальным цифрам, число заражённых ковидом достигло отметки в 192 477 человек. Суточный прирост составил всего 12 новых случаев заболевания.

Показатель выздоровления вырос на два случая. Всего болезнь побороли 188 811 жителей Коми. Умершими от вируса официально признаны 3 254 пациента.

Лечение в условиях стационара не понадобилось ни одному жителю республики за минувшие сутки, говорится на официальном сайте оперштаба России.

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