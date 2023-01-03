Сильная метель накроет Коми 3 января

Фото: архив "КП"

В Коми продолжается ухудшение погоды. Сегодня, 3 января, в республике ожидается метель, гололед и снегопад.

По данным республиканских синоптиков, особенно опасная погода ожидается на северо-востоке региона. Столбик термометра там опустится до -28 градусов, а на дорогах ухудшится видимость.

- Во вторник, 3 января, будет облачно с прояснениями. Небольшой, ночью местами умеренный снег. В отдельных районах гололедно-изморозевое отложение, ночью метель. Ветер СВ, в юго-западных районах западной четверти 4-9 м/с, ночью 8-13 м/с; на крайнем северо-востоке 8-13 м/с, ночью местами порывами 15-17 м/с. Температура ночью и днем -14...-19, в отдельных районах -23...-28, на крайнем юге -8...-13 градусов, - предоставили очередной прогноз метеорологи.

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