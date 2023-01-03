Симпсоны в советском кино: мультипликатор из Коми перенес героев мультсериала в новогодние комедии

За много лет в «Симпсонах» было огромное количество пародий на фильмы, а на советскую новогоднюю классику не было. Автор решил исправить это упущение

Мультипликатор Прокопий Уляшов из Коми пофантазировал, как бы выглядели персонажи культового анимационного сериала «Симпсоны», если бы они были в реалиях советских комедий. Свои рисунки художник посвятил новогодней тематике, поэтому и фильмы выбрал традиционные, которые крутят по телевизору во время каникул.

«Дедушка Симпсон меняет профессию»

Так, «Иван Васильевич меняет профессию» превратился в «Дедушка Симпсон меняет профессию». По задумке автора, профессор Фринк случайно отправляет деда и вора Змея в прошлое. Восседает на царском троне дедушка известного американского семейства.

«Новогодние приключения Барта и Лизы»

А вот Маша и Витя в новой реальности были бы героями «Новогодних приключений Барта и Лизы». Их американским аналогам предстоит встретить Кота Баюна, который на самом деле это Красти, Кощея - Бернса, Лешего - Мо и других сказочных героев.

«Ирония судьбы, или с крепким Даффом!»

В «Иронии судьбы, или с крепким Даффом!» Гомер перебарщивает с крепким сортом пива «Дафф» в бане и просыпается в доме в Шелбивилле, который как две капли воды похож на его…

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