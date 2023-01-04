Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 января 2023 5:00

Температура воздуха в Коми упадет до -32 градусов

В Коми пообещали гололеды и порывистый ветер
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на 4 января. В Коми пообещали гололеды с изморозью, а также порывистый ветер. В то же время в регионе температура воздуха упадет до -32 градусов.

Согласно предоставленным данным, в республике ожидается северный ветер со скоростью от 2 до 7 м/с в северных районах, на крайнем востоке от 8 до 13 м/с, в южных – от 2 до 7 м/с. Ночью и днем температура будет около -17...-22, при прояснении -27...-32.

В Сыктывкаре 4 января пообещали небольшой снег и температуру -20...-22°С. Скорость ветра будет 2-7 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сильная метель накроет Коми 3 января (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ