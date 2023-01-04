«Я его пнула с лестницы»: Коми потрясла видеозапись издевательств девочкой над подростком

Фото: скриншот видео

В разгар новогодних праздников жителей Коми потрясло видео из Ухты, на котором запечатлены издевательства над местным подростком. Примечательным стал тот факт, что инициатором избиения стала девочка. В Следственном комитете региона уточнили, что зачинщица состоит на учете, в настоящий момент в ведомстве организовали проверку по факту случившегося.

«Мне его жалко»

Видеозапись с тяжелыми кадрами, которые мы не будем публиковать по этическим соображениям, сделана в одном из подъездов в Ухте. На ней можно увидеть, окровавленного парня, который пытается сбежать без одного ботинка от двух девочек. В спину ему раздаются смешки, а мальчишеский голос комментирует, что ему жалко пострадавшего.

В какой-то момент одна из девочек бежит за своей жертвой по лестнице и пинает его в спину, после радостно об этом объявляет на камеру и плюет на спину мальчика, комментируя, что это дождь. Впоследствии они возвращаются в квартиру, оставив пострадавшего в покое, сопровождая действия словами: «Мне тоже его жалко, больше бить не буду, а может буду».

«Думала, она изменилась»

Одноклассники девочки и их родители сообщили, что подобный инцидент происходит не впервые. Кроме того, героиня записи итак, по данным СК, состоит на учете.

– Нет слов, я учусь с этим человеком, думала, она изменилась, – прокомментировала случившееся одна из учениц.

– Это ужас. Надо, чтоб ее не было в нашем классе, – отмечают шокированные ученики.

Родители школьников также не в восторге от случившегося. Со слов одной из матерей, девочки матерят и посылают учителей, а также оскорбляют взрослых на улице. Женщина также отметила, что дети за свои поступки в то же время остаются безнаказанными.

Про жертву очевидцы рассказали, что он особенный ребенок. Мальчик во время избиения не проявлял никакой агрессии и просто пытался сбежать.

– Этот мальчишка – настоящий мужчина, потому что не врезал этой девочке, а он легко мог это сделать, – отмечают местные жители.

Делом заинтересовались следователи

В СК Коми прокомментировали, что начали проверку по факту распространения видео об избиении. В ведомстве уже подтвердили, что инцидент произошел в Ухте. По окончанию следственных действий будет принято решение о дальнейших мерах.

– Организована процессуальная проверка, в ходе которой будут выяснены причины и обстоятельства инцидента, а также дана правовая оценка действиям участников произошедшего, – отметили в СК.

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