Шестеро жителей Коми попали в больницу из-за коронавируса

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Федеральный портал статистики стокоронавирус.рф предоставил последние данные по заболеваемости COVID-19 в Коми. По состоянию на 4 января в республике зарегистрировано 192 506 случаев заболевания. За сутки выявлено 16 инфицированных.

Выросло также и количество госпитализированных с коронавирусом, за сутки в больницы попали шестеро человек. Выздоровели 24 местных жителя. Число умерших не изменилось и составляет 3 254.

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