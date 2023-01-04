Известно состояние пострадавших в аварии с пассажирским автобусом на трассе Сыктывкар — Ухта

Фото: ГИБДД Коми

По информации минздрава Коми, в смертельной аварии, которая произошла на трассе Сыктывкар — Ухта между автомобилем «Шевроле Нива» и пассажирским микроавтобусом, не увеличилось число погибших.

В настоящий момент, по данным «КП-Коми», известно только об одной жертве ДТП. Ей стала 40-летняя пассажирка легкового автомобиля Вера А. Вместе с ней скончалась и ее собака. Что касается остальных находившихся в машине, то они находятся на амбулаторном лечении.

— Пострадавшим в Ухтинской городской больнице №1 оказана вся необходимая медицинская помощь. В удовлетворительном состоянии выписаны на амбулаторное лечение, — ответили на запрос «КП-Коми» в министерстве.

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