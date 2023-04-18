В Коми 21 человек попали на больничные койки из-за вызванных ковидом осложнений

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В Коми число заражений коронавирусом превысило 198,7 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные федерального опершатаба.

Так, за три года пандемии ковидом заболел 198 701 человек, что на 69 новых зараженных больше, чем было сутками ранее. С медицинского учета был снят еще 91 выздоровевший, за все время - 194 407.

Госпитализация потребовалась еще 21 пациенту. Жертвами инфекции стали 3 272 человека. Новых летальных исходов за сутки отмечено не было.

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