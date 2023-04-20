В Коми пообещали мокрый снег и ветер с туманом

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Синоптики ЦГМС Коми сообщили прогноз погоды на 20 апреля. По предоставленным данным, в регионе ожидают небольшие осадки в виде снега и туман с гололедом. Температура воздуха будет колебаться от -10 до +15 градусов.

Согласно прогнозу, в северной части пообещали мокрый снег с дождем, туман и гололед. Скорость ветра составит от 7 до 12 м/с. Ночью температура воздуха упадет до -5 градусов, местами до -10. Днем температура поднимется до +6. В южной части скорость ветра будет от 5 до 10 м/с. Температура ночью -1...-6, днем +5...+10, местами +10...+15°С.

В Сыктывкаре 20 апреля ожидают переменную облачность без осадков и ветер от 5 до 10 м/с. Температура ночью -1...-3, днем +8...+10°С.

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