Число зараженных коронавирусом в Коми приближается к новой отметке

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В Коми продолжают регистрировать все новые факты заражения COVID-19. Согласно данным федерального оперштаба, в республике насчитывается 198 832 случая заболевания, 65 из которых были подтверждены за минувшие сутки.

Из общего количества инфицированных успешно поборол болезнь 194 581 человек. Показатель выздоровления за последние 24 часа вырос на 98 человек. В то же время 12 пациентов были госпитализированы в стационар.

Жертвами вируса официально признаны 3 272 жителя Коми. Новых случаев летального исхода не зарегистрировано.

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