Гололед и мокрый снег пообещали в Коми

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В Коми 21 апреля пообещали мокрый снег, дожди и гололеды. Прогноз погоды передали в ЦГМС региона. По предоставленным данным, в Воркутинском районе ожидают умеренный снег, гололед и изморозь. Ветер придет в республику юго-западный от 3 до 8 м/с.

Местами ожидают гололеды и изморозь. Температура ночью +1...-4, при прояснении -4...-9, днем в южных районах +7...+12, в северных и центральных районах +2...+7, на крайнем северо-востоке -3...+2°С. В Сыктывкаре 21 апреля спрогнозировали облачную погоду, мокрый снег и дождь. Ветер будет западный, юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью 0...-2, днем +8...+10°С.

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