«Толстун и Ворчун переезжают»: мишек из Коми волонтёры Центра спасения медвежат-сирот переселили в домик с просторным двором

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Подоспели новости о наших медвежатках, которые проходят реабилитацию в тверском Центре спасения медвежат-сирот. Они совместно со своими собратьями перешагнули новый рубеж воспитания – они перебираются жить на улицу, что ещё больше приближает их к выпуску на волю.

Напомним, из Коми в Твери сейчас находятся Ворчун и Толстун. Их маму спугнули лесозаготовители, она оставила беспомощных детей и убежала в неизвестном направлении от шумов цивилизации. Детки могли погибнуть, если не лесозаготовщики, которые услышали тоненький писк животинок. Изначально медвежат было трое, но Солнышко побежал по радуге к великой печали всех тех, кто следит за судьбой наших мохнатых земляков.

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Сейчас малыши уже окрепли и прилично набрали в весе. Перед выпуском на улицу из импровизированной берлоги кутята были взвешены, внимательно осмотрены, а их ссадины хорошо обработаны. Видимо, хорошо резвились в своей игровой комнате, отвоёвывали территорию – так и будет в лесу. Мишки во время осмотра кряхтели и рычали.

После малышей не несли на ручках, не прижимали, а переносили на носилках – не нужно привыкать к человеку царям леса. Мишек перенесли в деревянный домик-штабик, оттуда они робко высунули свои носики и стали наперебой затягивать ими свежий весенний воздух. Красота! Сколько простора теперь косолапикам, столько новых исследований и открытий!

Волонтёры Центра спасения медвежат-сирот написали в конце видео, что продолжение следует. С нетерпением ждём следующее видео из жизни Ворчуна и Толстуна.

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