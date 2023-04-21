«Время обновления»: в Сыктывкаре в едином пространстве объединились керамика и графика

Во всех этих работах, если присмотреться, можно увидеть прекрасное и понять, что в каждой мелочи есть нечто особенное и приятное.
Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ
В Национальной галерее Республики Коми начала работу выставка «Мороженые яблоки». Впервые в Сыктывкаре представлено творчество именитых московских художников Наталии Бодриковой и Валерия Архипова. В экспозицию вошли более 60 произведений авторской керамики и более 50 графических работ.
– Этот выставочный проект показывает повседневную жизнь людей. Очень интересно совпало время начало выставки. Сейчас весна – пора, когда всё расцветает и обновляется, – рассказала один из кураторов выставки Анна Мишуринская.
Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ
На проекте присутствуют серия акварелей и керамические работы по яблочной тематике. Керамические расписные тарелки, горшки с цветами, женские скульптуры в народных и повседневных костюмах, пуговицы на картине «Бабушкино пальто» и т. д.
Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ
Всё это создала художник-керамист Наталья Бодрикова – неординарная творческая личность, постоянно участвующая в выставках Союза художников и симпозиумах по всей стране, нередко являясь руководителем целой группы художников-керамистов.
Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ
Также на выставке представлены графические работы из цикла «Провинциальные истории». Их написал великолепный иллюстратор, художник-постановщик кино Валерий Архипов, который много путешествовал по всей России, чтобы найти больше деталей из жизни простых людей.
Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ
Во всех этих работах, если присмотреться, можно увидеть прекрасное и понять, что в каждой мелочи есть нечто особенное и приятное. Иначе говоря, в реальной жизни также можно начать радоваться всему, что окружает человека.
На выставке «Мороженые яблоки» посетители смогут получить яркое весеннее настроение и посмотреть на жизнь по-новому. Интерес к человеку, к бытовой стороне его жизни, живая наблюдательность, любовь к деталям сближает творческие устремления двух ярких авторов и объединяет их в едином выставочном пространстве.
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