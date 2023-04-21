«Время обновления»: в Сыктывкаре в едином пространстве объединились керамика и графика

Во всех этих работах, если присмотреться, можно увидеть прекрасное и понять, что в каждой мелочи есть нечто особенное и приятное. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В Национальной галерее Республики Коми начала работу выставка «Мороженые яблоки». Впервые в Сыктывкаре представлено творчество именитых московских художников Наталии Бодриковой и Валерия Архипова. В экспозицию вошли более 60 произведений авторской керамики и более 50 графических работ.

– Этот выставочный проект показывает повседневную жизнь людей. Очень интересно совпало время начало выставки. Сейчас весна – пора, когда всё расцветает и обновляется, – рассказала один из кураторов выставки Анна Мишуринская.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

На проекте присутствуют серия акварелей и керамические работы по яблочной тематике. Керамические расписные тарелки, горшки с цветами, женские скульптуры в народных и повседневных костюмах, пуговицы на картине «Бабушкино пальто» и т. д.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Всё это создала художник-керамист Наталья Бодрикова – неординарная творческая личность, постоянно участвующая в выставках Союза художников и симпозиумах по всей стране, нередко являясь руководителем целой группы художников-керамистов.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Также на выставке представлены графические работы из цикла «Провинциальные истории». Их написал великолепный иллюстратор, художник-постановщик кино Валерий Архипов, который много путешествовал по всей России, чтобы найти больше деталей из жизни простых людей.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Во всех этих работах, если присмотреться, можно увидеть прекрасное и понять, что в каждой мелочи есть нечто особенное и приятное. Иначе говоря, в реальной жизни также можно начать радоваться всему, что окружает человека.

На выставке «Мороженые яблоки» посетители смогут получить яркое весеннее настроение и посмотреть на жизнь по-новому. Интерес к человеку, к бытовой стороне его жизни, живая наблюдательность, любовь к деталям сближает творческие устремления двух ярких авторов и объединяет их в едином выставочном пространстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хрупкая красота»: наитончайшая резьба по яичной скорлупе представлена на уникальной выставке в Сыктывкаре

Сыктывкарская мастерица превращает яичную скорлупу в произведение искусства (подробности)