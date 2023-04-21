В Коми пенсионерка перевела миллион на лечение Степана Сонина

https://vk.com/pomosh_stepanu

Недавно был организован сбор для приобретения средств реабилитации Степану Сонину из Воркуты, которого сбил на «зебре» бывший прокурор Алексей Абрамов. Всего было собрано 1 млн 200 тысяч рублей, однако большую часть этой суммы - 1 млн 31 тысячу рублей - отправила пенсионерка Анна Владимировна. Воркутинка прочитала статью о сборах в газете.

На сегодняшний день оплачена покупка имитатора ходьбы «Имитрон» и тренажера для активно-пассивной механотерапии ног и рук MOTOmed. Их уже отправили в Воркуту. Кроме того, на постоянной основе Степану необходимо проходить курсы медреабилитации.

Фото: vk.com/pomosh_stepanu

Мама Степана Татьяна Хольная выразила благодарность всем, кто оказывает помощь. Женщина отметила, что надежда на лучший исход все еще существует.

Напомним, 19 сентября 2020 года пьяный экс-прокурор за рулем иномарки сбил на «зебре» 17-летнего Степана Сонина. Врачи обнаружили у юноши перелом основания черепа, открытую ЧМТ и травматический шок. В результате полученных травм молодой человек оказался прикован к постели.

Подтверждающие документы, а также другая информация размещены в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Помощь Степану Сонину» по ссылке.

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