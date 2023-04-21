Школьница из Усть-Вымского района создала виртуальный тур по Жешарту

О том, как юному дарованию удалось добиться этого успеха, победительница рассказала сама

В освоение новых технологий стремительно врывается молодёжь. Ученица Жешартской средней школы № 3 Юлия Коршунова стала лауреатом в номинации «Виртуальный тур» конкурса технопарка «Кванториум-11», объявленного в Республике Коми.

О том, как юному дарованию удалось добиться этого успеха, победительница рассказала сама.

— Юлия, как так получилось, что ты стала участником этого конкурса?

— Когда к нам приехал технопарк «Кванториум», наш классный руководитель собрала класс, рассказала о нем и поинтересовалась, кто хочет принять участие в занятиях. Мне эта идея сразу понравилась, и я решила попробовать. На протяжении шести недель я посещала занятия, а в последние две недели я делала свой проект.

— Что это за «Кванториум»? Откуда ты узнала про него?

— «Кванториум» — это мобильный технопарк. «Детский технопарк «Кванториум» — новый российский формат дополнительного образования детей в сфере инженерных наук. Там мы учимся проектной командной работе, интеллектуальной смелости, изобретательскому и критическому мышлению, ориентированному на результат. Федеральным оператором проекта является ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Министерства образования и науки Российской Федерации». Я узнала о нём, когда организаторы презентовали технопарк всей школе в актовом зале.

— А почему ты в итоге выбрала «Тур по Жешарту» в качестве своего проекта?

— Все просто: часто сталкивалась с тем, что приезжие люди не знают, какие у нас есть интересные места и достопримечательности. И мне захотелось рассказать о них, используя доступные данные. Мне показалось, что обычная презентация была бы скучной, а вот если использовать технологии дополненной реальности — это было бы круто. Но, не буду скрывать, идею проекта мне подсказал мой преподаватель Дарья Петровна.

Успех юного дарования не остался не замеченным со стороны руководства градообразующего предприятия — Жешартского ЛПК

— Как много времени у тебя ушло на то, чтобы реализовать этот проект?

— От идеи до её реализации у меня ушло примерно две недели.

— Что в твоей работе было самое сложное, и как ты справлялась с трудностями?

— Самое сложное в моем проекте было отсутствие информации и материалов. Было очень сложно найти картинки подходящего качества и описания к ним. Было тяжело, но я не опускала рук. К тому же это был своего рода вызов. Ведь раньше я такого никогда не делала. Скажу сразу, что папа мой мне не помогал, ведь он даже не знал о том, что я делаю проект. Мне хотелось сделать его самостоятельно.

— Сколько еще ребят из твоей школы участвуют в проектах «Кванториума»?

— В технопарке занимались много ребят из школы. Каждый выбрал для себя интересное направление. В нашем классе тоже многие занимались, но на защиту проектов решились только 4 человека: Алла Шебырева, Артём Лопушков, Олег Павелко и я.

— После победы в этой номинации у тебя возникает желание и дальше развиваться в этом направлении?

— У меня есть большое желание двигаться в этом направлении дальше, ведь это помогает развиваться и учиться чему-то новому. Мне нравятся новые технологии.

Успех юного дарования не остался не замеченным со стороны руководства градообразующего предприятия — Жешартского ЛПК. Комбинат горячо приветствует успехи местных юных талантов. И не только готов поощрять их, но и предлагать форматы взаимовыгодного сотрудничества в будущем.

За победу в конкурсе руководитель производственной площадки Жешартского ЛПК Николай Баканов вручил Юлии Коршуновой айфон и пожелал ей новых успехов.