Более 100 человек побороли коронавирус за сутки в Коми

Фото: архив "КП"

В Коми обнародованы новые данные, отражающие эпидобстановку с коронавирусом. Так, за сутки было диагностировано 63 новых случая заболевания, за все время было отмечено 198 895 фактов инфицирования.

Показатель выздоровления вырос за сутки на 102 человека и достиг 194 685. Госпитализация потребовалась еще 12 инфицированным. Им оказывается медицинская помощь в условиях стационара.

Жертвами ковида официально признаны 3 272 жителя Коми. За сутки новых смертей не подтверждено.

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